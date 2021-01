Manchester United afasta Liverpool da Taça de Inglaterra

Foi a segunda vez que Manchester United e Liverpool se enfrentaram numa semana, com um empate a marcar a partida a contar para a 19.ª jornada da Premier League. Desta vez, as equipas enfrentaram-se em Old Trafford, e só os red devils seguiu em frente na competição.

Aos 18 minutos, Mohamed Salah colocou o Liverpool na frente da partida, a aproveitar o passe de Firmino para picar a bola e bater Henderson.

O Manchester United não tinha no entanto planos de se deixar ficar, e aos 26 minutos recuperarou a igualdade, após Mason Greenwood ter recebido o passe de Rashford e feito o um a um.

Empatado ao intervalo, o jogo ganhou nova vida na segunda parte, com Marcus Rashford a chegar à vantagem pelo Manchester United logo aos 48 minutos, com assistência de Mason Greenwood, num trocar de papéis em relação ao golo anterior da equipa da casa.

10 minutos depois, num galopante jogo entre as duas equipas, Mohamed Salah bisou, tal como Firmino nas assistências, e repôs a igualdade no marcador.

Mas o internacional português do Manchester United, Bruno Fernandes, tinha ainda uma carta na manga, e aos 78 minutos bateu um lance livre e fez o três a dois para o United.

Com este resultado, o Liverpool de Jürgen Klopp mantém a série de maus resultados, após a derrota para a liga com o Burnley, e fica assim de fora da Taça inglesa. Já o Manchester United continua na luta pelo título.