Benfica diz que Nacional não aceitou adiamento e deixa aviso: "não haverá justificação admissível"

SLB justificou pedido de adiamento com os 10 jogadores infetados no plantel e 17 elementos do staff.

O Sport Lisboa e Benfica anunciou esta noite em comunicado que, perante o "elevado número de casos de covid na sua estrutura profissional", consultou a Liga Portugal e o Clube Desportivo Nacional quanto à possibilidade de adiar a partida da 15.ª jornada marcada para esta-segunda-feira. O Clube Desportivo Nacional "entendeu, no seu pleno direito, mostrar-se indisponível para adiar o encontro", diz o Benfica, que argumenta ter justificado o pedido com a infeção de 10 jogadores do seu plantel e de 17 elementos do seu staff, o Clube Desportivo Nacional. E avisa agora que não considerará admissíveis futuros pedidos de adiamento pelos mesmos motivos.

"Confrontado com a decisão e perante a imposição da Liga Portugal para que, na ausência de um acordo entre as partes, se cumpram os regulamentos, o Sport Lisboa e Benfica deu continuidade a todos os mecanismos de preparação da partida, mormente no que toca à determinação e ambição de vitória que pautam a sua postura em qualquer competição. Um espírito de união reforçado, ainda mais, pelo atual momento desafiante que a equipa atravessa", lê-se no comunicado no clube.

"O Sport Lisboa e Benfica entende que, doravante, com exceção dos motivos regularmente previstos, não haverá justificação admissível que suporte uma decisão de adiamento de quaisquer outros jogos das provas disputadas sob a tutela da Liga Portugal. Em concreto, sempre que os pressupostos constantes do plano específico para o futebol profissional – que reforça a aplicabilidade da Lei 3 das Leis de Jogo – se encontrem salvaguardados. Ou seja, um mínimo de 7 jogadores disponíveis."

Nacional e Benfica jogam esta segunda-feira às 17h. O guarda-redes Odysseas Vlachodimos e o extremo Everton foram os últimos casos positivos confirmados este fim de semana no plantel benfiquista.