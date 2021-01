Presidentes do Conselho e da Comissão Europeia felicitam Marcelo pela reeleição

Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, utilizaram o Twitter, esta segunda-feira, para felicitar Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição nas presidenciais.

"Os meus sinceros parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Tenho a certeza de que o seu mandato como Presidente, juntamente com a Presidência Portuguesa do Conselho da UE, contribuirá para uma recuperação justa, ecológica e digital. Parabéns", escreveu Charles Michel naquela rede social.

“Parabéns, Marcelo Rebelo de Sousa. Felicito-o pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Anseio por prosseguirmos a nossa cooperação durante e após a Presidência Portuguesa da União Europeia.", lê-se na publicação de Ursula Von der Leyen.

De realçar que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República, este domingo, com mais de 60% dos votos.

My heartfelt congratulations to Marcelo Rebelo de Sousa for his re-election as President of Portugal 🇵🇹



Estou seguro que o seu mandato de Presidente, em articulação com a Presidência Portuguesa do @EUCouncil, contribuirá para uma recuperação justa, verde e digital. Parabéns