Mala com 27 Kg de cocaína apreendida pela PSP dentro de avião no aeroporto de Lisboa

Na sequência de uma operação policial de rotina aos funcionários do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, realizada na passada sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu uma mala com 27 quilogramas (Kg) de cocaína dentro de um avião no aeroporto de Lisboa, foi anunciado esta segunda-feira.

A mala foi encontrada numa zona de cargas exclusiva para os elementos da manutenção, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, segundo disse uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) à agência Lusa.

"(A mala) não era de uma pessoa normal que passa no raio-X antes do embarque. Estava numa zona que não era zona de bagagens e a etiqueta da mala não correspondia ao voo", explicou a mesma fonte.

O Cometlis disse, no comunicado, que a apreensão da mala aconteceu às 23h00 de sexta-feira, e que, após a análise no raio-X, foram detetadas 25 embalagens de plástico com 135.040 doses individuais de cocaína e um GPS no interior da mala.

"Todo o produto e a mala de transporte foram cautelarmente apreendidos e os factos noticiados à Autoridade Judiciária, que determinará a tramitação subsequente", confirmou o Cometlis.

De momento, ninguém foi identificado ou detido, indicou o Cometlis ainda à Lusa.