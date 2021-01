União Europeia desaconselha viagens não essenciais de e para Portugal

A Comissão Europeia "pintou de vermelho escuro" todo o território de Portugal continental e propôs esta segunda-feira regras mais apertadas para "desencorajar fortemente" viagens não essenciais de e para zonas consideradas muito perigosas, devido à propagação do novo coronavírus.

"À luz das novas variantes do coronavírus e do elevado número de novas infeções em muitos Estados-membros, é necessário desencorajar fortemente as viagens não essenciais, evitando ao mesmo tempo o encerramento de fronteiras ou proibições generalizadas de viagens e assegurando que o funcionamento do mercado único e das cadeias de abastecimento permaneça ininterrupto", lê-se num comunicado.

Assim, o sistema de semáforos deverá sofrer "uma atualização do código de cores acordado para a cartografia das áres de risco". O semáforo – que até agora começava no verde (situação favorável), passando pelo cinzento e laranja e terminava no vermelho – chegará agora ao vermelho escuro (situação muito perigosa). Os países "pintados" com esta cor são aqueles que têm uma taxa de notificações de novos casos superior a 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo a lista atualizada com base nos mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Quem precisar de viajar por razões essenciais a partir das zonas consideradas muito perigosas, terá de fazer um teste antes da partida ou à chegada de outro país da União Europeia (UE) e fazer quarentena. No entanto, há exceções para quem tem de atravessar a fronteira regularmente.

Em relações às viagens internacionais para a Europa, o executivo comunitário propõe também "salvaguardas e requisitos adicionais", como testes PCR obrigatórios até 72 horas antes da partida de um país de fora da UE para qualquer Estado-membro, além da obrigatoriedade de quarentena.