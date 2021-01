Covid. Grandes fortunas continuaram a subir apesar da pandemia

De acordo com a Oxfam, os dez homens mais ricos do mundo conseguiam pagar vacinas contra a covid-19 a toda a população. Documento é conhecido quando arrancou mais um Fórum de Davos.

A riqueza combinada dos dez homens mais ricos do mundo aumentou em 445 mil milhões de euros, durante a pandemia. Os dados foram revelados pela organização não-governamental Oxfam, que indica que este valor seria suficiente para pagar uma vacina contra a covid-19 a toda a população mundial. O documento foi publicado a propósito do Fórum de Davos, que arrancou ontem, e foi mais longe: a riqueza total dos bilionários é equivalente à totalidade dos gastos de todos os governos do G20 a propósito da recuperação da pandemia. “Os quase 500 milhões de euros que os homens mais ricos do mundo arrecadaram no ano passado poderiam ter sido usados para dar uma vacina a toda a gente no mundo ou para prevenir toda as pessoas de caírem na pobreza durante a pandemia. Por isso, a diferença é muito grande”, alertou a diretora executiva da Oxfam International, Gabriela Bucher.

A verdade é que a fortuna dos mais ricos disparou durante a pandemia, numa altura, em as desigualdades sociais e económicas disparam durante a crise. Neste sentido, a ONG considera também que os governos deveriam considerar implementar impostos sobre os super-ricos.

E os números falam por si. De acordo com a Bloomberg Billionaires Index, a riqueza total das dez pessoas mais ricas do mundo fixou-se em 1,09 biliões de dólares. Este valor representa um aumento de 315,5 mil milhões de dólares ao longo deste ano. Feitas as contas, representa uma subida, em média, de 881,3 milhões de dólares por dia. A explicação é simples: os maiores ganhos verificaram-se no setor tecnológico e a larga maioria deste top ten está ligado a esta atividade.

O relatório dá como exemplo, o CEO da Amazon, que tinha ganho tanto até setembro de 2020 que poderia ter dado a todos os seus 876 mil empregados um bónus de 86 mil euros e ainda ser tão rico como era antes da pandemia. Aliás, segundo o relatóro da Blomberg, o CEO da Amazon. Jeff Bezos apresenta um património líquido total avaliado em 188 mil milhões de dólares, um aumento de 73 mil milhões de dólares face ao ano anterior. Uma posição que não surpreende depois de ter sido revelado que, em julho deste ano, tinha ganho 13 mil milhões de dólares num único dia – valor que chegou a ser considerado a maior subida diária de sempre no que diz respeito às fortunas do grupo dos mais ricos do mundo, segundo a base de dados criada em 2012.

Um cenário que, segundo a Oxfam, contrasta com os países mais pobres do mundo, para os quais a recuperação pandémica poderá levar mais de uma década. O documento estima que entre 200 milhões e 500 milhões de pessoas viviam na pobreza em 2020, invertendo o declínio da pobreza global verificado ao longo das últimas duas décadas.

Ainda assim, reconhece que houve algumas contribuições notáveis para a resposta à pandemia por parte de algumas das pessoas mais ricas do mundo, incluindo Jeff Bezos. Isto porque, várias celebridades, estrelas do desporto e líderes empresariais acabaram por responder à emergência da covid-19.