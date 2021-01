Primeiro-ministro italiano demite-se na terça-feira

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vai apresentar a sua demissão na terça-feira de manhã, após o partido "Itália Viva", do antigo primeiro-ministro Matteo Renzi, ter abandonado a coligação parlamentar por discordar da forma como o Governo lidou com a crise pandémica.

Conte, no poder desde 2018, convocou uma reunião de Conselho de Ministros para as 9 horas de amanhã e de seguida irá dirigir-se ao Palácio Quirinale, em Roma, para uma reunião com o Presidente italiano, Sergio Mattarella. O objetivo, escreve a Reuters, é conseguir um mandato do chefe de Estado para formar um novo Governo. Esta seria a terceira nomeação para formação de Governo em apenas dois anos e meio.

O partido de Matteo Renzi abandonou a coligação parlamentar após semanas de críticas ao Governo sobre a gestão da crise pandémica e a atribuição de estímulos disponibilizados pela União Europeia para o relançamento económico e para o combate da pandemia. Duas ministras desta formação governamental demitiram-se, abrindo uma crise política que deixou o governante sem maioria no Senado.

Na semana passada, Conte pediu ao Senado uma manifestação de apoio ao seu Governo, mas falhou os votos necessários para obter a maioria absoluta no Parlamento.