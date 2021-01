Efemérides de 26 de janeiro

1531 Um dos numerosos sismos que afectaram Lisboa, destruiu há 490 anos parte da cidade, em particular a colina de Santa Catarina.

1654 Os holandeses, tradicionais parceiros dos portugueses no comércio de escravos e açúcar do Brasil, retiraram-se há 367 anos de Pernambuco, que tinham ocupado (com outras cidades de zona) durante o período filipino.

1699 Áustria, Prússia, Polónia e Veneza (Stª Liga) assinaram há 322 anos a Paz de Karlowitz com a Turquia (Império Otomano), na cidade sérvia que lhe deu nome, pondo fim a guerras que se realizaram entre 1683-97, e ratificando a saída final dos turcos da Hungria.

1802 Foi aprovada há 219 anos a criação da Biblioteca do Congresso dos EUA, a mais antiga instituição cultural dom país, que funciona como Biblioteca Nacional, e se inaugurara em Abril de 1800.

1967 Estreou-se há 56 anos em Estocolmo a peça Canção da Máscara Simbólica, do escritor sueco Peter Weiss (1916-82), denúncia fortíssima da política colonial do ditador português Oliveira Salazar.

1974 Uma reunião do MFA, no Estoril definiu há 47 anos os objetivos políticos do futuro Programa do 25 de Abril.

1976 A revisão do Pacto MFA-Partidos foi assinada há 45 anos pelo CDS, MDP/CDE, PPD e PS.

1988 Estreia-se na Broadway o musical O Fantasma da Ópera (baseado na obra prima do escritor francês Gaston Leroux, 1868-1927), do compositor britânico Andrew Lloyd Webber (n.1948) – depois de ser apresentado 2 anos antes em Londres.

1991 O principal dirigente estudantil da Primavera de Pequim (1989), Wang Dan, foi condenado há 30 anos a 4 de prisão, vindo a ser libertado só em 98.

2003 A China e Taiwan retomaram há 18 anos ligações aéreas, após 50 de costas voltadas.

2006 A Assembleia da República aprovou há 15 anos o regime de acessibilidade aos edifícios e via pública.

2007 A Austrália, Timor-Leste e ONU criaram há 14 anos o Fórum Trilateral de Cooperação.

2016 O parlamento dinamarquês aprovou há 5 anos por larga maioria uma reforma da lei do asilo que prevê entre outras medidas o confisco de valores a migrantes e que, segundo os detratores, viola várias convenções internacionais.

2019 Fernando Santos é eleito há 2 anos melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016.

2020 O ex-basquetebolista Kobe Bryant, uma das suas filhas, e outras sete pessoas morreram ao cair há 1 ano o seu helicóptero em Calabasas, ao noroeste de Los Angeles.