Diogo Clemente denuncia situação vivida em supermercado: "Apareceram nove pessoas com covid-19"

Diogo Clemente utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para denunciar uma situação vivida em Alcochete, onde reside. Em causa está o incumprimento do isolamento profilático por parte de um grupo de pessoas infetadas com covid-19.

"Alcochete dias de hoje, tempo de covid-19. Uma médica está dentro de um supermercado, uma grande superfície, e diz: 'Olhe, eu estou aqui dentro destes corredores e vi passar uma pessoa que eu sei que tem covid-19. É meu paciente'", começou por contar o músico, numa série de vídeos partilhados no Instagram.

"A senhora da caixa dirige-se ao microfone e diz: 'A pessoa que está identificada com covid que se dirija em segurança à caixa'. Apareceram nove. Isto não é uma anedota, apareceram nove”, denunciou.

“Não é o Governo que tem culpa, não é o Serviço Nacional de Saúde que tem culpa, não é ninguém que tem culpa. Este é um problema grave e este é que é o maior problema: a consciência. Apareceram nove pessoas que estavam dentro de uma grande superfície", lamentou o ex-companheiro de Carolina Deslandes.