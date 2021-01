Detidos seis homens, entre os 30 e os 70 anos, por tráfico de droga no distrito de Coimbra

Seis homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 70 anos, foram detidos pela GNR, esta segunda-feira, por tráfico de estupefacientes em vários locais do distrito de Coimbra. A força de segurança apreendeu mais de 43 quilos de droga.

Em comunicado, esta terça-feira, a GNR explica que as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que durava há cerca de um ano. Os suspeitos vendiam o produto para diversos consumidores dos distritos de Aveiro, Guarda, Viseu, Leiria e Coimbra, a partir de uma habitação de uma pequena localidade do concelho da Lousã.

Os militares “deram cumprimento a um mandado de detenção e efetuaram seis buscas domiciliárias e cinco buscas em veículos, numa operação policial que envolveu cerca de 40 militares”, lê-se.

Segundo a mesma nota, as buscas decorreram nos concelhos da Lousã, de Miranda do Corvo e de Ferreira do Zêzere, e culminou com a apreensão do seguinte material: 36 quilos de canábis; Seis quilos de haxixe; 249 bolotas de haxixe; 1778 doses de cocaína; 69 selos de LSD; 34 doses de heroína; Cinco balanças de precisão; Uma arma de fogo; Uma viatura; Um aerossol de defesa (gás pimenta); Diverso material eletrónico e 22.823 euros em numerário.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e permanecem detidos até serem presentes a primeiro interrogatório judicial, hoje, no Tribunal Judicial de Coimbra, para aplicação de medidas de coação.