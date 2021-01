Morte de Kobe e Gigi Bryant "ainda não parece real"

Kobe Bryant e a filha mais velha, Gigi, de 13 anos, morreram num trágico acidente de helicóptero a 26 de janeiro de 2020. Já passou um ano mas, para a viúva do basquetebolista, as mortes "ainda não parecem reais".

Vanessa Bryant recorreu ao Instagram para publicar uma carta enviada por uma das amigas da filha. "Em nome de todas as pessoas que se cruzaram com ela [Gigi], posso dizer que ela mudou as nossas vidas. As suas ações simples fizeram de nós pessoas melhores", lê-se num dos parágrafos.

Em resposta à amiga de Gigi, Vanessa afirma que nunca entenderá esta tragédia que "ainda não parece real". "Nunca irei entender como é que esta tragédia pode acontecer a seres humanos tão bonitos, gentis e surpreendentes. Ainda não parece real", afirmou,

Recorde-se que Kobe e Gigi Bryant morreram num acidente de helicóptero quando iam para um torneio feminino de basquetebol na Califórnia. No acidente, morreram ainda outras sete pessoas.