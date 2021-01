Emma Roberts partilha momento carinhoso com o filho

Emma Roberts continua a desfrutar da maternidade e, nas redes sociais, mostrou como partilha os momentos de lazer com o seu bebé.

A atriz, de 29 anos, publicou uma fotografia, no Instagram, onde surge com o filho, Rhodes, ao colo, ao mesmo tempo que segura o livro de Joan Didion, 'Let Me Tell You What I mean'.

"O Rhodes conheceu a Joan", escreveu Emma Roberts na legenda da imagem, que arrecadou milhares de comentários dos fãs.

Recorde-se que Rhodes Helund nasceu no passado mês de dezembro e é fruto da relação da atriz com o ator norte-americano Garrett Hedlund.