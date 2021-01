Imagem de Bernie Sanders que ficou viral dá origem a boneco e já vale milhares de dólares

Uma imagem de Bernie Sanders durante a tomada de posse de Joe Biden tornou-se viral. Depois de dar origem a vários memes, o momento ficará para sempre imortalizado, uma vez que foi agora criado um boneco do político norte-americano.

Em croché, o boneco é uma fiel reprodução da fotografia de Sanders que se espalhou por toda a Internet: de pernas cruzadas, vestido com uma parka verde e umas luvas brancas e castanhas.

Os lucros da venda do boneco do senador de Vermont, uma versão exclusiva colocada em leilão no eBay, serão doados para a Meals on Wheels Association of America.

De realçar que já na semana passada a loja de campanha de Sanders começou a vender camisolas com a imagem, com os lucros a reverter para a mesma associação.

A primeira licitação para o boneco era de 99 cêntimos, contudo, já vai nos 14.900 dólares, mais de 12 mil euros. O leilão termina esta terça-feira à tarde.