Número de mortes diárias por covid-19 no Reino Unido volta a aumentar

O Reino Unido contabilizou esta terça-feira 1.631 mortes por covid-19: o segundo pior dia desde o início da pandemia, ficando apenas atrás das 1.820 mortes registadas na passada quarta-feira, dia 27 de janeiro. Em relação ao dia de ontem – quando morreram 592 pessoas – o número de vítimas mortais aumentou significativamente.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, foram ainda contabilizados 20.089 novos casos, menos 2.106 do que na véspera. Até à data de ontem, 6.853.327 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, 472.446 das quais já receberam a segunda dose.

Com esta atualização, o Reino Unido ultrapassa a marca de 100 mil mortes desde o início da pandemia e contabiliza um total de 3.689.746 casos de infeção.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Tuesday 26 January 2021, 20,089 new cases and 1,631 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 6,853,327 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/bhEtmpj4NF