FC Barcelona realiza eleições a 7 de março

A Junta Gestora do Barcelona reuniu nesta terça-feira e definiu 7 de março como a data para desempenhar as eleições presidenciais no clube. A data poderá, no entanto, vir a ser alterada, caso a situação da pandemia de covid-19 no país venha a piorar.

Na calha está também a possibilidade de os sócios votarem por correio.

A duração da campanha eleitoral está também a ser estudada, afirmando-se que poderá ser alargada, de forma a ser adaptada ao voto por correspondência.

O voto por correio levou a uma outra possível novidade nestas eleições: o fecho das mesas de voto fora da Catalunha, visto que os sócios poderão votar sem sair de casa, para os sócios com mais de 65 anos, ou sem sair da própria cidade, para os restantes sócios.

Recorde-se que o FC Barcelona enfrenta uma grave crise económica, com a imprensa espanhola a revelar que o clube tem dívidas na ordem dos 730 milhões de euros, e que recentemente apostou numa redução salarial geral.