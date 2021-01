Empresa procura uma 'Bela Adormecida' para testar colchões

A plataforma de análise e da ciência do sono, SleepJunkie, vai oferecer 3 mil dólares à pessoa selecionada e ainda um colchão num valor até a 1.500 dólares.

Para os americanos que acham que têm um sono idêntico ao da Bela Adormecida, este estudo poderá ser uma boa alternativa para colocarem a teoria na prática.

A plataforma de análise e da ciência do sono, SleepJunkie, está a procura de uma pessoa para testar a qualidade de três colchões e, como recompensa, vai oferecer 3 mil dólares à 'Bela Adormecida' selecionada e ainda um colchão num valor de até a 1.500 dólares.

O teste tem um período de dois meses, onde a pessoa selecionada terá que entregar uma avaliação honesta sobre os três colchões que experimentou, com uma imposição: terá que testar sozinha para “garantir uma noite tranquila de sono”, diz a plataforma na nota divulgada no site oficial.

A SleepJunkie está à procura de alguém que seja “autodidata, com boas habilidades de escrita e excecionalmente bom em saber dormir”.

De acordo com a SleepJunkie, a pandemia de covid-19 obrigou muitas pessoas a trabalhar em casa e por isso, o interesse em procurar novos e diferentes colchões verifica-se no aumento de visitas no site.