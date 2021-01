Académica empata em casa com Leixões nos descontos

O jogo entre Académica de Coimbra e Leixões manteve-se a zeros até ao minuto 68, quando Nenê bateu uma grande penalidade e fez o um a zero.

Tudo indicava que esse seria o resultado final, até que, aos 90+2 minutos, João Mário rematou e viu Stefanovic defender, mas o avançado da Académica aproveitou o ressalto da bola para se redimir e fazer o empate.

Com este resultado, a Académica fica em segundo lugar na tabela classificativa da II Liga, com 33 pontos, a cinco pontos do líder Estoril. O Leixões, por sua vez, mantém-se na 10.ª posição, com 21 pontos.