Efemérides de 27 de janeiro

1606 Começou há 415 anos, em Inglaterra, o julgamento do activista católico Guy Fawkes (n.1570), autor do atentado contra o Parlamento para acabar com a maioria protestante, vindo a ser condenado à forca por traição.

1668 O infante D. Pedro (1648-1706), irmão de Afonso VI (1643-83), foi nomeado há 353 anos Regente e Herdeiro da Coroa, nas Cortes de Lisboa.

1763 O Brasil passou a ser governado por um vice-rei e a sua capital foi transferida há 258 anos de São Salvador da Baía para o Rio de Janeiro, por decisão de D. José e do marquês de Pombal.

1879 O inventor e empresário americano Thomas Edison registou há 142 anos a patente da lâmpada elétrica.

1919 No âmbito da chamada Monarquia do Norte, de Paiva Couceiro, travou-se há 102 anos, em Águeda, o Combate das Barreiras, que se considera ter-lhe posto termo.

1945 No final da II Guerra Mundial, há 76 anos, o Exército Vermelho ocupou o campo de Auschwitz, na Polónia, começando o tratamento e libertação dos sobreviventes do extermínio nazi.

1956 A República Democrática Alemã aderiu há 65 anos, ainda antes da construção do Muro de Berlim (1961), ao Pacto de Varsóvia, aliança militar dos países sob tutela da URSS.

1962 Foi estabelecido há 59 anos o acordo entre Portugal e a Índia para o repatriamento de cerca de três mil prisioneiros, que se renderam (para fúria de Salazar) quando da entrada das forças indianas em Goa, Damão e Diu.

1973 Os padres Telles Sampaio e Fernando Mendes, detidos pela PIDE-DGS por terem denunciado os massacres de Mucumbura, Moçambique, foram condenados há 48 anos pelo tribunal plenário a 5 de prisão. No mesmo dia, seriam assinados, em Paris, os acordos que puseram fim à Guerra de 12 anos do Vietname, com 58 mil soldados norte-americanos mortos, 300 mil feridos e 2500 dados como desaparecidos.

1975 Pela primeira vez, um chefe de Estado africano, o Presidente do Senegal, Leopold Senghor (1906-2001, em funções entre 1960-80), visitou Portugal há 46 anos.

2006 Apresentação há 15 anos, no Governo de Sócrates, do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, Simplex.

2009 No mesmo dia da polémica primeira audição de Dias Loureiro na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BPN, há 12 anos, a PJ apreendeu documentos do BPP que indiciavam actuações suspeitas.

2010 Foi lançado há 11 anos, nos EUA, o iPad, icónico tablet da Apple.

2013 Um acidente há 8 anos com um autocarro na Sertã, de matrícula espanhola mas com condutor e percurso portugueses, provocou 11 mortos e mais de 30 feridos.

2017 As bancadas do PS, PSD e CDS (ou seja: uma maioria de centro-direita) rejeitaram há 4 anos na Assembleia da República os projetos de lei do BE, PCP e PAN, para repor os 25 dias de férias e a sua majoração na função pública.

2020 A China confirmou há 1 ano o primeiro morto por Coronavirus em Pequim.