Centro europeu de doenças atualiza orientações sobre máscaras comunitárias

Depois de vários países, como a Alemanha e a França, terem tornado obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas ou FFP2 em locais públicos, o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) vai preparar uma "atualização das orientações" sobre as máscaras comunitárias.

"Está prevista uma atualização das orientações do ECDC sobre máscaras faciais comunitárias, em data a ser confirmada", disse fonte do ECDC à agência Lusa.

No entanto, vinca que as recomendações anunciadas no início da pandemia de covid-19, que admitem máscaras comunitárias feitas com "múltiplas camadas" de tecido, "continuam a ser válidas". Assim, explica, as máscaras comunitárias "devem ser construídas com múltiplas camadas – duas a três – de material" e respeitar "a norma europeia para a criação de máscaras não médicas".

Por outro lado, no conjunto de orientações, publicadas no seu site, o ECDC afirma que "a utilização de máscaras faciais médicas – geralmente de cor azul-claro e disponíveis nas farmácias – pode reduzir o risco de infetar outras pessoas".