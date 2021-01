Homem de 20 anos detido por suspeita de violação de menores

A vítima, uma menina com atualmente 13 anos, era vizinha do suspeito.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 20 anos, por fortes indícios da prática de vários abuso sexual de crianças.

Os crimes aconteceram entre julho de 2019 e março de 2020. A vítima, uma menina com atualmente 13 anos, era vizinha do suspeito, que "aproveitando-se da confiança que a criança em si depositava, cometeu diversos atos sexuais de relevo com a mesma", lê-se num comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.