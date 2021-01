Cantora norte-americana alega ser filha do vocalista dos Iron Maiden

"Só queria que ele falasse comigo, e ele não falava. Ele nunca me deu uma explicação do porquê. Senti vergonha, porque nasci de um caso", confessa Nikki Dickinson.

A cantora norte-americana Brittany Potts, cujo nome artístico é Nikki Dickinson, diz ser filha do vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Atualmente com 33 anos, a cantora alegou, em entrevista Sun, que a sua mãe, Angela Potts, teve uma relação com Bruce Dickinson em 1986.

A cantora contou que Angela e Bruce se conheceram em Frankfurt, na Alemanha, quando a sua mãe tinha apenas 17 anos e o vocalista dos Iron Maiden tinha 30.

A relação não terá durado mais do que algumas semanas, segundo Brittany Potts, mas Angela ficou grávida do músico.

A cantora só contactou o homem que diz ser o seu pai biológico em 2010, antes de um concerto dos Iron Maiden na Califórnia, e os dois terão combinado manter-se continuar em contacto, mas em 2012, alega Brittany Potts, Bruce deixou de responder aos seus e-mails.

"Só queria que ele falasse comigo, e ele não falava. Ele nunca me deu uma explicação do porquê. Senti vergonha, porque nasci de um caso", lamentou, acrescentando: "Ele faz com que me sinta ser algo a esconder".