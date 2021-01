Sociedade

27 de janeiro 2021

Há 40 mil inquéritos epidemiológicos por realizar, avisam especialistas

Houve um esforço por parte dos rastreadores, "mas, infelizmente, não foi consentâneo com as necessidades" para as quais têm sido alertadas várias vezes "há longo tempo", explica Ricardo Mexia, e ainda reforçou que "é fundamental haver um reforço importante" de rastreadores para defrontar a pandemia de covid-19.