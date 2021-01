Sociedade

27 de janeiro 2021

Marcelo já enviou novo pedido de renovação do estado de emergência para Parlamento

A renovação do 10º estado de emergência será votada esta quinta-feira no Parlamento. Se for decretada, começará às 00h00 de dia 31 de janeiro e terminará às 23h59 do dia 14 de fevereiro, logo de seguida à atual.