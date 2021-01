Efemérides de 28 de janeiro

1641 Realizaram-se há 380 anos as primeiras Cortes portuguesas, após a Restauração da Independência em 1640, em que foi confirmado como Rei D. João IV.

1808 No âmbito das invasões francesas, que empurraram para lá a Corte de Portugal em Novembro anterior (chegando em Abril seguinte), e por imposição inglesa, os portos do Brasil abriram-se há 213 anos ao comércio internacional.

1887 Começou há 134 anos a construção da Torre Eiffel, em Paris, no local da Exposição Universal de 1890, tendo-se tornado o grande ícone francês.

1908 Pouco antes do assassinato de D. Carlos, o Governo da Ditadura de João Franco prendeu há 113 anos os republicanos Afonso Costa, Egas Moniz, João Chagas e António José de Almeida – e ainda Luz de Almeida, chefe da Carbonária.

1935 A Islândia foi o primeiro país do mundo a recusar a aplicação de penas sobre a interrupção voluntária da gravidez, despenalizando há 86 anos o aborto.

1949 Foi criado há 72 anos o Conselho da Europa.

1975 A Assembleia do MFA sancionou há 46 anos a unicidade sindical em Portugal.

1979 Teve lugar há 42 anos a primeira visita a Washington de um dirigente da China, o vice-primeiro-ministro Deng Xiao-Ping (1904-97), secretário-geral do PCChinês.

1989 Jorge Sampaio foi eleito presidente da CML, contra Marcelo Rebelo de Sousa, há 32 anos.

1995 Torres Couto (n.1947) abandonou há 26 anos a liderança da UGT, que fundara.

2008 Parte da frente ribeirinha de Lisboa passou a estar há 13 anos sob gestão camarária, nos termos de um protocolo assinado entre o Governo e a autarquia, que deu o Tejo e Lisboa e aos lisboetas.

2010 O iPad foi apresentado há 11 anos, em São Francisco, pelo CEO da Apple, Steve Jobs.

2017 Os pais dos alunos do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, mostraram-se indignados há 4 anos com o Ministério da Educação por causa de um livro de Valter Hugo Mãe, que incluía linguagem de caráter sexual explícito e que fazia parte do Plano Nacional de Leitura.