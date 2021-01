Agrediu namorada grávida com pontapés na barriga e ameaçou-a de morte

A GNR deteve, esta quarta-feira, um homem, de 32 anos, por violência doméstica, na localidade de Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro.

A força de segurança revela que, na sequência de uma investigação, os militares apuraram que o agressor manteve uma relação de sete meses com a vítima, sua ex-companheira, de 30 anos, até ter terminado em março de 2020.

“O suspeito agrediu a vítima, que se encontrava grávida na altura, com diversos pontapés na barriga e empunhou uma faca ameaçando-a de morte”, lê-se numa nota da GNR,

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente ontem ao Tribunal Judicial do Barreiro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto e afastamento para com a vítima, bem como apresentações semanais em posto policial da área de residência.