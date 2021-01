Vídeos que mostram dezenas de pessoas sem máscara à porta de restaurante que recusou fechar geram indignação

Na última noite vários foram os vídeos partilhados nas redes sociais que mostravam dezenas de pessoas numa rua em Lisboa, sem cumprir o distanciamento físico aconselhado pelas autoridades de saúde e sem máscara. Em causa está um protesto organizado pelos proprietários do restaurante Lapo, que têm desafiado o confinamento e tentado contrariar as restrições impostas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência.

Nas imagens, que geraram indignação nas redes sociais, veem-se ainda vários agentes da PSP no local, enquanto algumas pessoas se riem da situação.

Poucas horas antes do protesto, a página do restaurante nas redes sociais tinha partilhado uma publicação a promover a manifestação, bem como uma publicação intitulada “Como proceder no caso de fiscalização policial por não cumprimento do dever de recolhimento domiciliário”.

Nos comentários e em inúmeras partilhas na Internet, várias foram pessoas que se mostraram indignadas face ao sucedido, nomeadamente a jornalista da RTP Rita Marrafa Carvalho, que partilhou as imagens, publicadas pelo próprio restaurante, para comentar a situação.

“Esta noite. Sem máscaras. Divertidos. No dia em que morreram 293 pessoas. Sorriem para a Polícia Segurança Pública e para a câmara. Frente ao Lapo. Crianças por ali… concentrados em amena conversa. A comemorar. O colapso económico, a desgraça alheia, a vida interrompida. A comemorar o quê, seus pobres coitados? O quê?”, questionou, referindo-se ao facto de, esta quarta-feira, o país ter atingido um máximo diário de 293 mortes por covid-19.

Mas a jornalista não foi a única a apontar críticas. "Pessoas sem noção! A vossa 'liberdade' amanhã mata mais 300 pessoas!", lê-se num comentário deixado na publicação do restaurante a promover o protesto. "Página denunciada por difundir informação que coloca em perigo a vida dos seus intervenientes assim como de terceiros", escreveu outro utilizador. "A restauração toda fechada no país. E esta tasca com a mania que pode fazer tudo o que lhes apetece. Enfim. A noção está cara e não deve ser o prato principal", comentou outro.