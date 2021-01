Revelada a primeira imagem de Kristen Stewart como Princesa Diana | FOTO

Kristen Stewart vai dar vida a Diana no filme ‘Spencer’, que vai contar parte da história da Princesa de Gales. Esta quarta-feira, foi revelada a primeira imagem daquilo que será esta obra cinematográfica, depois de ser partilhada uma fotografia da atriz, de 30 anos, caracterizada.

Depois de revelada a imagem pela Neon Films, há já quem note as semelhanças entre Kristen Stewart e Diana.

O filme, realizado por Pablo Larraín e com argumento de Steven Knight, irá basear-se num fim de semana da família real, na propriedade Sandringham em Norfolk, e no momento em que Diana decide terminar o seu casamento com o príncipe Carlos.

As filmagens vão decorrer no Reino Unido e na Alemanha e fazem parte do elenco nomes como Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

A estreia do filme deverá acontecer no outono deste ano.