João Mário testa positivo à covid-19 e falha jogo com Gil Vicente

O extremo poderá ainda falhar os jogos com Rio Ave e Belenenses SAD.

Foi um dia de trocas no FC Porto. Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson estão recuperados, e Sérgio Conceição poderá contar com o trio para a partida de sexta-feira contra o Gil Vicente. Já João Mário testou positivo à covid-19 na mais recente bateria de testes no Olival, e terá de fazer um período de isolamento durante dez dias.

Fora das opções de Sérgio Conceição estão também Nanú e Romário, que ainda se mantêm em isolamento.

O FC Porto enfrenta o Gil Vicente, em Barcelos, na sexta-feira, às 20h45, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.