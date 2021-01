Celebração dos 25 anos das Spice Girls "repensada" devido à covid-19

As Spice Girls preparam-se para celebrar, este ano, o 25.º aniversário do êxito "Wannabe", mas os festejos terão de ser "repensados" devido à pandemia de covid-19.

A cantora Mel C esteve no Pop Shop Podcast da Billboard e afirmou que desde a tour da banda, em 2019, tem ficado em êxtase com a ideia de mais espetáculos. "Tenho ficado assim: 'mais concertos, mais concertos!'. E, obviamente, não é algo que vá acontecer este ano, infelizmente. Por isso, temos de repensar", afirmou.

No entanto, a celebração da música que, em julho de 1996, lançou as cinco Spice para as luzes da ribalta, é algo que "está na prioridade na agenda". "Estamos a trabalhar em algumas ideias. Não posso falar muito, mas nós definitivamente queremos celebrar e relembrar esses 25 anos. É de doidos. Temos muito orgulho do nosso legado, então queremos celebrar da melhor maneira que pudermos", disse.