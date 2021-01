Casas. Avaliação bancária subiu para 1156 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária foi de 1156 euros no mês de dezembro, um valor que é superior em 12 euros ao do mês anterior e que representa um novo recorde no valor a que os bancos avaliam os imóveis para fins de concessão de crédito à habitação.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que diz que é importante referir que “o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 26 mil, mais 4,4% que no mesmo período do ano anterior”.

O maior aumento face ao mês anterior foi registado na Área Metropolitana de Lisboa (1,2%) e, do lado contrário, com a redução mais acentuada, destaca-se o Algarve (-1,2%). Já em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações registou uma subida de 6%. A variação mais intensa foi registada no Norte (6,4%) e a menor no Alentejo (1%).

No ano passado, o valor mediano de avaliação situou-se em 1129 euros por metro quadrado, traduzindo um aumento de 7,7% relativamente ao ano anterior.