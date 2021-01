Pamela Anderson voltou a casar-se... desta vez com o seu guarda-costas

Pamela Anderson voltou a casar-se mais uma vez. Este é já o quinto casamento da atriz, de 53 anos.

Desta vez, a cara-metade é o seu guarda-costas, Dan Hayhurst, por quem se apaixonou durante a pandemia.

A cerimónia realizou-se no jardim da sua casa na Ilha de Vancouver, no Canadá, na altura do Natal.

Em declarações ao Daily Mail, Pamela Anderson mostrou-se feliz com o compromisso. "Estou exatamente onde preciso estar, nos braços de um homem que me ama realmente”, disse.

Recorde-se que o primeiro casamento da atriz foi quando esta tinha 28 anos e estava no auge da sua carreira. Na altura, Pamela deu o nó com o músico Tommy Lee, com quem tem dois filhos - Brandon, de 23 anos, e Dylan, de 22.

Depois disso, a atriz já foi casada com o músico Kid Rock, e casou-se, por duas vezes, em 2007 e em 2013, com o produtor musical Rick Salomon. Há menos de um ano e depois de vários divórcios, Pamela casou com o produtor Jon Peters. Contudo, este casamento durou apenas 12 dias.

A atriz conheceu o seu mais recente amor no Canadá, no início da pandemia, no ano passado. Na altura, devido ao confinamento, passavam 24 horas por dia juntos.

“Casei-me na propriedade que comprei e que era dos meus avós há 25 anos, foi aqui que os meus pais se casaram e ainda estão juntos”, disse. "Sinto que fechei o círculo", acrescentou.

Na cerimónia estiveram presentes apenas o casal, um pároco local e uma testemunha.