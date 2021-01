Recém-nascido transportado de urgência dos Açores para o continente pela Força Aérea

O bebé, com apenas um dia de vida, precisava de cuidados médicos disponíveis no continente.

Um bebé recém-nascido, de apenas um dia, que precisava de cuidados médicos urgentes, foi transportado dos Açores para o continente pela Força Aérea.

Para a operação foram utilizadas duas aeronaves: um C-295M, de alerta na Base Aérea de Lajes, e um Falcon 50, de alerta no Aeródromo de Manobra N.º1, em Lisboa.

"Pelas 16h21, a tripulação de alerta do avião C-295M presente nos Açores descolou da ilha Terceira para a Horta para realizar o transporte médico de três doentes com destino às Lajes, um dos quais o bebé recém-nascido, de apenas um dia", explica, em comunicado.

Dos outros dois doentes, um ficou na ilha Terceira, enquanto o outro foi transportado pelo C-295M para Ponta Delgada, em São Miguel. Para agilizar a missão de transporte do recém-nascido, o Falcon 50 levantou voo em Lisboa, tendo aterrado nas Lajes pelas 20h30. Posteriormente, o bebé e o outro doente embarcaram, com destino a Lisboa.

Na viagem, "de modo a garantir todos os cuidados médicos", seguiu uma equipa médica militar da Força Aérea. Assim que chegou a Lisboa, pelas 22h30, "o bebé foi imediatamente transferido por uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM". No total, a missão contou com 4h30 de voo.