Demi Moore desfila para a Fendi e os fãs questionam possível cirurgia plástica

A atriz, de 58 anos, surgiu com as maçãs do rosto muito mais definidas do que o habitual.

Demi Moore estreou-se como manequim no desfile da Fendi Haute Couture, na Semana da Moda de Paris. A atriz abriu o desfile vestida com um casaco de seda com ombros descobertos e um brincos oversized. No entanto, não é a roupa do estilista Kim Jones que está a dar que falar.

A atriz de 58 anos surgiu quase irreconhecível, com as maçãs do rosto muito definidas, o que levantou questões nas redes sociais. "Será maquilhagem?", "terá recorrido a uma cirurgia plástica?", questionam os internautas.

Esta não é a primeira vez que a atriz é "acusada" de se submeter a uma cirurgia plástica. A imprensa norte-americana afirmou, no passado, que Demi gastou milhares de dólares para rejuvenescer o rosto e o resto do corpo, mas a atriz garante que apenas fez pequenos procedimentos estéticos não invasivos.