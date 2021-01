Portugal enfrenta Espanha e Israel na preparação para o Euro 2020

A seleção nacional vai a Sevilha, no dia 4 de junho, e recebe Israel, no dia 9, na preparação para o Euro 2020.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou na quinta-feira que Portugal irá viajar até Sevilha, no dia 4 de junho, para enfrentar a seleção nacional espanhola, ao passo que, no dia 9, será a seleção nacional israelita a viajar até Portugal, para serem realizados os dois jogos de preparação para o Campeonato Europeu de 2020, que foi adiado para o verão de 2021, devido à pandemia da covid-19.

O caminho de Portugal no campeonato europeu inicia-se a 15 de junho, em Budapeste, frente à equipa da casa. Seguem-se os jogos contra a Alemanha, em Munique, no dia 19 do mesmo mês, e o último jogo da qualificação, a acontecer dia 23, novamente em Budapeste, frente à França, vice-campeã europeia.

O Campeonato Europeu de Futebol realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho, em 12 cidades diferentes espalhadas por toda a Europa.