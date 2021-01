FMI. Apoios à pandemia já atingiram 11,5 biliões

O apoio orçamental concedido à pandemia por todo o mundo já atingiu 11,5 biliões de euros. O número foi avançado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), na atualização do seu ‘Fiscal Monitor’ e chama a atenção que só entre outubro e meados de janeiro foram gastos mais 1,8 biliões de euros.

Em resultado destes gastos, a dívida pública se tenha aproximado dos 98% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que “a economias avançadas registaram os maiores aumentos nos défices e na dívida”, seguidas dos países emergentes, economias com médio rendimento e países em desenvolvimento.

Apesar de reconhecer que deve ser feito “tudo no combate à pandemia, o antigo-ministro das Finanças português lembra que se deve “guardar os recibos”. De acordo com Vítor Gaspar, o que está em causa “é o crescimento e a competitividade da economia” e, por isso, “é importante que estes recursos sejam bem gastos”, aconselhando a Europa a “encontrar o equilíbrio certo”.

O FMI alerta, no entanto, que sem apoio adicional nos orçamentos nacionais de 2021, a retoma poderá desacelerar. De acordo com as estimativas do Fundo, os países como uma dívida pública elevada e constrangimentos no financiamento deverão implementar ajustamentos orçamentais maiores a médio termo.