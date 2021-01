ABANCA conclui compra do Bankoa em seis meses

Com este negócio, supera os 93 mil milhões de euros de volume de negócio e acrescenta à sua rede 30 agências e três centros de empresa, situados maioritariamente no País Basco.

O ABANCA já incorporou o Bankoa, depois de finalizado o processo de compra e venda iniciado no mês de julho. Com este negócio, supera os 93 mil milhões de euros de volume de negócio e acrescenta à sua rede 30 agências e três centros de empresa, situados maioritariamente no País Basco.

"Depois das autorizações finais do Banco Central Europeu (BCE) e da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o processo de compra do Bankoa, anteriormente detido pelo Crédit Agricole, ficou concluído hoje. Estiveram presentes na assinatura do contrato, o Presidente do ABANCA, Juan Carlos Escotet Rodríguez, e o CEO, Francisco Botas. Da parte do Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, estiveram também presentes o Presidente, Marc Didier, o Diretor-Geral, Paul Carite, e o CFO, Fernando Villanueva, e, da parte do Crédit Agricole S.A. (CASA), Francois Rameau, Senior Country Officer Iberia", refere a instituição financeira em comunicado.

Além de complementar e aumentar a sua rede na zona norte de Espanha, a incorporação do Bankoa reforça segmentos de negócios que são prioritários no plano estratégico do ABANCA, como empresas e gestão de património e oferece potencial de crescimento em linhas como o ativo circulante, negócios, consumo e seguros.

A entidade galega aumenta, assim, o volume de negócios em 4.267 milhões de euros, (1.754 milhões de euros em crédito a clientes, 1.496 milhões de euros em depósitos e 1.017 milhões de euros em fundos fora do balanço), para os 93.850 milhões de euros.

A rede comercial conta com mais 30 agências e 3 centros de empresas situados sobretudo em Euskadi, mas também em Navarra, La Rioja e Madrid, e soma mais de 40 mil novos clientes, entre particulares e empresas. A aquisição do Bankoa inclui a celebração de um acordo comercial de âmbito internacional entre o ABANCA e o Crédit Agricole, no qual cada uma destas entidades se compromete a ser parceiro de referência e preferencial nos países onde apenas uma delas opere.

"A integração do Bankoa no ABANCA não pressupõe nenhuma alteração operacional para os clientes do Bankoa que manterão as condições dos seus contratos. Também não altera o modelo de atendimento dos clientes recebidos pela equipa do Bankoa, cujas agências serão renovadas durante o fim de semana para incorporar a imagem corporativa do ABANCA", refere ainda.