Quase dois milhões de máscaras apreendidas no porto de Sines

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) impediu a importação de cerca de dois milhões de máscaras de proteção individual sem condições de segurança, no porto de Sines, informou esta quinta-feira. A operação foi feita no "âmbito do controlo de fronteira externa", tendo como objetivo a deteção de medicamentos, equipamentos médicos ou EPI's não licenciados, de qualidade inferior ou falsificados.

"A Delegação Aduaneira de Sines procedeu à deteção de 1.920.000 máscaras de proteção individual, destinadas a ser introduzidas no consumo em Portugal, as quais não cumpriam os requisitos exigíveis pelas normas europeias de segurança dos produtos pelo que a sua importação foi recusada", lê-se num comunicado.