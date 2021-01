O pior dia da pandemia em Portugal: 16.432 novos casos e 303 mortes

Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais de metade do número total de novos casos.

Morreram mais 303 pessoas vítimas da covid-19 em Portugal, mais 10 do que o número recorde de ontem. Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, publicado esta quinta-feira, há ainda a registar 16.432 novos casos, também o mais alto desde o início da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo é, à semelhança dos últimos dias, a região que mais vítimas mortais registou: foram 142. Segue-se o Centro com 66 óbitos, o Norte com 60, o Alentejo com 23 e o Algarve com dez. No arquipélago da Madeira morreram duas pessoas.

Mais de metade das novas infeções (8.621) também foram diagnosticadas em Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Norte, com 4.057 novos casos, o Centro com 2.736, o Algarve com 327 e o Alentejo com 529. Na Madeira registaram-se mais 95 infeções e nos Açores mais 67.

O número de internamentos baixou pela primeira vez desde 2 de janeiro: há menos 38 pessoas internadas e menos uma internada em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). No total há 6.565 pessoas internadas nos hospitais portugueses, 782 dos quais em UCI.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizadas 685.383 infeções, 180.076 das quais ativas, e 11.608 pessoas morreram devido a complicações associadas à covid-19. Entre as 00h e as 23h59 de quarta-feira, 8.946 pessoas recuperaram da doença, elevando o total acumulado para 493.699. Há 223.150 contactos em vigilância.