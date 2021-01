Governo restringe viagens de portugueses para o exterior nos próximos 15 dias

O Governo de António Costa vai limitar nos próximos 15 dias todas as deslocações feitas para o exterior de cidadãos nacionais. “Salvo casos excecionais, na próxima quinzena, serão limitadas as saídas por via aérea, terrestre ou fluvial de cidadãos nacionais", anunciou Eduardo Cabrita, momentos antes de ter sido aprovado o pedido de renovação do estado de emergência por mais 15 dias.

Segundo Eduardo Cabrita, esta medida serve para “contribuir para a redução de contágios, limitando-se a pandemia de covid-19”, de modo a “proteger os cidadãos nacionais”.

"Tal como já tínhamos limitado os voos do Reino Unido e tal como suspendemos os voos nas ligações ao Brasil, iremos contribuir para a decisão europeia que limita voos entre áreas de risco em toda a União Europeia", avisou o ministro da Administração Interna.

Tal como os países europeus Reino Unido e Alemanha, Portugal passará também a exigir teste e quarentena aos cidadãos que viajam, afirmou Eduardo Cabrita.

"E na Europa ultrapassaram-se os 30 milhões de cidadãos infetados. É nesta dimensão que hoje mobiliza uma resposta global da OMS àquela que é a resposta europeia que ao longo desta semana está a tomar medidas mais exigentes", explicou.