Benfica vence Belenenses SAD e defronta Estoril nas meias finais da Taça de Portugal

Sem a voz de Jorge Jesus a ecoar no estádio da Luz, esta quinta-feira, o treinador adjunto João de Deus conseguiu manter a efusividade de Jesus ao substituir o treinador no jogo dos quartos de final contra o Belenenses SAD a contar para a Taça de Portugal.

A partida ficou logo decidida na primeira parte com golos de Darwin Núnêz aos 32’ que aproveitou o deslize entre o defesa e o guarda-redes André Moreira do Belenenses SAD, procurou a linha de jogo e chutou a bola já quase dentro da baliza.

Rafa também beneficiou de outra falha da defesa dos azuis e brancos de Belém para marcar o segundo golo, aos 36’, com lance cabeceado para as redes da baliza de André Moreira.

E ao picar a bola por cima do guardião do Belenenses SAD, Cervi, aos 71’, fez o terceiro golo da partida e possivelmente o último com o emblema das águias ao peito. O jogador argentino poderá rumar para o país fronteiriço para jogar pelo Celta de Vigo. Franco Cervi foi substituído aos 90’ por Gonçalo Ramos e os colegas e a equipa técnica do Benfica soltaram uma salva de palmas em tom de agradecimento.

Assim, o Sport Lisboa e Benfica vê-se mais perto de chegar à final da Taça de Portugal. O jogo das meias finais será contra o Estoril, orientado por Bruno Pinheiro, que tem causado algum impacto nesta época de 2020/2021.