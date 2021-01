GNR 'apanha' homem sujeito a confinamento obrigatório na rua em Grândola

Militares deslocaram-se à residência do homem, onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio.

A GNR deteve, na quarta-feira, um homem, de 66 anos, a violar o confinamento obrigatório a que estava sujeito, em Canal Caveira, Grândola.

A força de segurança explica, esta sexta-feira, que no decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da deslocaram-se à residência do homem, onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio.

Momentos mais tarde, a patrulha encontrou o suspeito, tendo-lhe dado ordem para o imediato regresso a casa.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Grândola.

A GNR recorda que a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.