Taxa de desemprego terá caído para 6,5% em dezembro

A taxa de desemprego caído para 6,5% no mês de dezembro, menos 0,6 pontos percentuais que no mês anterior. Os dados provisórios foram revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que acrescenta ainda que a taxa subutilização de trabalho fixou-se em 13,4. Em novembro a taxa de desemprego fixou-se nos 7,1% e a taxa de subutilização foi de 14%.

Ainda em dezembro, a taxa de emprego recuou duas décimas face ao mês anterior, para 61,5% e o número de trabalhadores a caiu 0,2%, menos 10,3 mil.

Avança ainda o gabinete de estatística que a população empregada diminuiu 0,2% em dezembro em relação ao mês anterior e 1,1% relativamente ao mesmo mês de 2019, tendo aumentado 0,9% em relação a três meses antes.

Nesse mês, a taxa de desemprego dos jovens foi estimada pelo INE em 22,5%, uma quebra de 0,9 pontos percentuais face à taxa de novembro de 2020 e a taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 5,4% e diminuiu 0,6 p.p. em relação ao mês anterior.

O gabinete de estatística relembra que as medidas para evitar a propagação de covid-19 “afetaram o normal funcionamento do mercado de trabalho e, consequentemente, as estimativas mensais de emprego e desemprego”.

"Pessoas anteriormente classificadas como desempregadas e pessoas que efetivamente perderam o seu emprego foram (corretamente, do ponto de vista estatístico) classificadas como inativas caso não tenham feito uma procura ativa de emprego, devido às restrições à mobilidade, à redução ou mesmo interrupção dos canais normais de informação sobre ofertas de trabalho em consequência do encerramento parcial ou mesmo total de uma proporção muito significativa de empresas. Também a não disponibilidade para começar a trabalhar na semana de referência ou nos 15 dias seguintes, caso tivessem encontrado um emprego, levou à inclusão na população inativa", refere a nota do gabinete de estatística.