Investigação ao acidente com Alfa Pendular deverá estar concluída até julho

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, com 212 pessoas a bordo, em Soure, provocou duas mortes e 44 feridos, 8 dos quais graves.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) tenciona concluir até julho a investigação ao acidente com o comboio Alfa Pandular que, a 31 de julho de 2010, descarrilou em Soure, no distrito de Coimbra.

À agência Lusa, o organismo diz que “tenciona publicar o relatório final da investigação no prazo de até um ano após o acidente [31 de julho], conforme as práticas recomendadas internacionalmente” e acrescenta que a “investigação envolve, neste momento, diversos fluxos paralelos”.

O GPIAAF destaca ainda a “análise da informação recolhida da simulação do acidente” e “a análise do comportamento estrutural e de sobrevivência dos veículos ferroviários envolvidos”.

Recorde-se que o descarrilamento do Alfa Pendultar que seguia no sentido sul-norte com destino a Braga, com 212 passageiros a bordo, ocorreu após o comboio abalroar um veículo de conservação de catenária – VCC, que entrara na via, segundos antes. Os dois trabalhadores que seguiam no VCC morreram e 44 pessoas ficaram feridas, oito das quais em estado grave.