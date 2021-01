PSP detém homens que jogavam às cartas numa associação em Gaia

No mesmo estabelecimento estavam ainda outras cinco pessoas a jogar bilhar, sem máscara ou viseira de proteção.

A PSP deteve, esta quinta-feira, três homens, que jogavam às cartas a dinheiro no interior de uma associação recreativa, em Vila Nova de Gaia, que não cumpria o dever de encerramento decretado no âmbito do estado de emergência.

A força de segurança explica que foi alertada para o facto de o estabelecimento, próximo do jardim Soares dos Reis, estar em funcionamento e permitindo a prática de jogos de fortuna ou azar. Os polícias deslocaram-se ao local e encontraram os três detidos a jogar às cartas.

Os detidos, todos residentes naquele concelho do distrito do Porto, têm idades entre 36, 51 e 59 anos de idade.

A PSP apreendeu os baralhos de cartas e malas com fichas de Poker.

No mesmo estabelecimento estavam ainda outras cinco pessoas a jogar bilhar, "em incumprimento das medidas e normativos de proteção e segurança no contexto da presente situação epidemiológica".

Foram elaborados 12 autos de contraordenação por inobservância do dever de recolhimento domiciliário, inobservância do dever de encerramento de estabelecimento comercial e incumprimento do uso de máscara ou viseira de proteção.

Os detidos, um desempregado, um comerciante e um motorista, foram notificados para comparecerem esta sexta-feira ao tribunal.