Pela primeira vez há mais de 800 doentes com covid-19 em UCI nos hospitais portugueses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 13.200 novos casos de covid-19 e mais 278 mortes associadas à doença. Os dados, que constam no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, elevam para 698.583 o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia e para 11.886 o total de vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar o maior número de óbitos por covid-19, com 137 mortes reportadas nesta região. Segue-se o Norte com 70 mortes, o Centro com 53, o Alentejo com 14 e o Algarve com três. No arquipélago da Madeira morreu uma pessoa.

À semelhança dos óbitos, a maior parte das novas infeções também foram diagnosticadas em Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais de sete mil contágios (7.123). Segue-se o Norte com 3.198 novos casos, o Centro com 1.842, o Alentejo com 486 e o Algarve com 381. Na Madeira registaram-se mais 105 infeções e nos Açores mais 65.

O número de internados voltou a aumentar, depois de ontem se registar uma ligeira descida. Há agora 6.627 doentes internados nos hospitais portugueses devido à covid-19, mais 62 do que ontem. Os pacientes nos cuidados intensivos também aumentaram, são agora 806 – um novo máximo - mais 24 do que no balanço anterior.

O número de recuperados diários superou os 11 mil, com 11.187 pessoas a venceram a doença nas últimas 24 horas. No total, o país soma 504.886 recuperados desde o início da pandemia.

Atualmente existem 181.811 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 225.507 contactos.