EMA dá ‘luz verde’ à vacina da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA), deu, esta sexta-feira, o seu aval à utilização da vacina contra a covid-19 da farmacêutica britânica AstraZeneca e da Universidade de Oxfordcovid-19, nos países da União Europeia.

Para a comercialização da vacina falta, no entanto, mais um passo: a aprovação pela Comissão Europeia.

Recorde-se que este é o terceiro fármaco recomendado pelo regulador da EU, depois das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

