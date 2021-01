Ferro Rodrigues será o primeiro a ser vacinado na AR e Rui Rio o segundo

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai enviar, esta sexta-feira, ao Governo a ordem de prioridades da vacinação no Parlamento.

A lista deverá respeitar o protocolo de Estado, ou seja primeiro dos prioritários será o presidente da Assembleia e depois Rui Rio, na qualidade de líder da oposição. Seguem-se os restantes presidentes dos partidos, líderes de grupos parlamentares e só depois os restantes deputados.

Do documento devem ainda constar funcionários da Assembleia da República que sejam considerados prioritários.

Recorde-se que o pedido do Primeiro-ministro endereçado aos órgãos de soberania para definirem uma ordem de vacinação tem gerado polémica, e os deputados únicos do Chega e do Iniciativa Liberal rejeitaram publicamente ser vacinados nesta fase.