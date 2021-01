Itália passa os 2,5 milhões de contágios

As autoridades italianas comunicaram, esta sexta-feira, que nas últimas 24 horas no país foram confirmados mais 13.574 contágios e morreram 477 pessoas com covid-19.

No total, Itália soma agora 2.529.070 diagnósticos confirmados, desde o início da pandemia, que levaram à morte de 87.858 infetados.

Atualmente, estão internados 20.397 doentes com covid-19, dos quais 2.270 encontram-se nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram realizados 268.750 testes de rastreio à covid-19.