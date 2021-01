Jogadores de futebol multados por estarem a almoçar em restaurante

Quatro jogadores de futebol foram esta sexta-feira multados por estarem a almoçar num restaurante em Joane, Vila Nova de Famalicão, violando o dever de confinamento. Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), além dos jogadores, também o proprietário foi alvo de contraordenações.

À agência Lusa, a fonte diz que todos os intervenientes terão de pagar uma multa de 200€ e o restaurante foi encerrado pela GNR.

Apesar de não ser especificado o clube de futebol a que os desportistas pertencem, o jornal Correio da Manhã avançou esta tarde tratar-se de jogadores do plantel do Vitória de Guimarães e do Moreirense.