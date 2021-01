"Temos de meter dinheiro nas mãos dos portugueses"

Susana Peralta diz ao Nascer do SOL que dinheiro para as empresas não chega às famílias. Medida foi implementada por Trump nos EUA. Economistas temem catástrofe económica e social a juntar à crise sanitária sem precedentes.

Esta semana foram conhecidos os dados da Direção-Geral do Orçamento que apontam para um agravamento do défice de 9704 milhões em 2020. O FMI melhorou a previsão do crescimento mundial, mas reviu em baixa a zona euro. O nosso jornal quis saber junto de nove economistas o que se pode esperar para este ano em termos económicos.

João César das Neves

‘A bazuca, pelo menos até agora, revelou-se uma desilusão’

António Bagão Félix

‘Um ano muito difícil e ainda muito imprevisível’

Eugénio Rosa

‘Quem sobreviveu com dificuldade, agora vai desaparecer’’

João Ferreira do Amaral

‘Restauração e hotelaria são demasiado importantes para serem deixadas cair’

Nuno Teles

‘Recuperação estará adiada pelo menos até ao segundo semestre’

Pedro Ferraz da Costa

‘Nunca tivemos uma política orçamental muito transparente’

Susana Peralta

‘Temos de pôr dinheiro na mão das pessoas’

Luís Mira Amaral

‘Pagar a 100% aos trabalhadores em layoff é generoso’

João Duque

‘João Leão deve achar que é campeão da poupança’

